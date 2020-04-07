Сьогодні гривня стабілізувалася, але в майбутньому курс валют може змінитися за форс-мажорних обставин

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line економіст Андрій Новак (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, на сьогоднішній день гривня стабілізувалася, хоча і був період девальвації, коли українці масово купували долар. Тепер же ситуація повністю змінилася.

"Сьогодні гривня стабілізувалася, хоча був період девальвації, який був пов'язаний з тим, що українці перед невідомістю, перед карантином, почали робити запаси твердої валюти - долара. Зараз відбувається інша тенденція, українці, щоб вижити на карантині, навпаки здають тверду валюту, адже витрати всередині країни робляться в гривні. Іншими словами, у людей просто немає грошей, щоб гратися з валютою. Тепер українці витрачають гроші на предмети першої необхідності", - зазначив економіст.

Крім того, він спрогнозував, яким буде курс валют після карантину.

"Зараз у нас є лише один орієнтир за курсом валют - це те, що українська влада заклала в бюджеті України на 2020 рік. Курс валют, який заклали в український бюджет досягає 27,5 гривень за долар. Приблизно таким і буде курс, думаю гривня зможе втриматися на 27,5. Якщо, звичайно, не буде несподіваних обставин", - резюмував експерт.

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