Українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська запропонувала ввести в Україні тест на громадянство

В інтерв'ю Українській правді Ірма Вітовська висловила думку, що людина, яка не може відповісти на питання, громадянином якої країни він є, не має права визначати її долю.

"Я прихильник інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. От чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів та інтелектуалів, до самих низів, здати іспит на громадянство", – заявила Вітовська в інтерв'ю.

До всього іншого, актриса описала, які повинні бути питання в "тесті на громадянство", який вона пропонує.

"Нескладні. Ось Голодомор – це трагедія, неврожай чи це, ви вважаєте, свідомий геноцид? 39-й рік – це звільнення чи все-таки окупація частини іншої країни? Ось, власне, на такі запитання людина має відповідати. І мова, звичайно. Людина, яка не пройшла тести, не має права вести стратегічний бізнес: дороги, ЗМІ, заправки...", - резюмувала Ірма Вітовська.