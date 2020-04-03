Українська влада, замість того, щоб ефективно протистояти викликам, які перед нею ставить пандемия й економічна криза, що насувається, загрузла в розбірках

Постійна неготовність України до серйозних криз пояснюється буквально кількома ключовими причинами, які, на прикладі дій нинішньої влади, у своєму блозі перерахував відомий політолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

Ключовою особливістю сучасної України є навик «рвати один одного» на публіку. Робиться це з будь-якого приводу, але з однією метою – отримати доступ до посади чи влади в цілому. Однак, потрапляючи таким шляхом у жадане крісло, людина виявляється абсолютно не готовою до неї і не знає, що робити.

У період кризи це все стало надто очевидно, підкреслює автор.

Так, «сповідь» екс-міністра фінансів Уманського про неймовірне збагачення Нефьодова і Шмигаля – це самостійна і складна історія про тупу і безглузду крадіжку, що пояснює, чому в українців немає грошей. При цьому той же Нефьодов пише в мережі пости про правильність.

Тотальне прослуховування і запис один одного, щоб потім використовувати плівки для зливу, шантажу і встановлення своїх правил. При цьому реальний зміст записів неважливий, його можуть дофантазувати «корисні ідіоти».

ВІП-персони привезли в Україну вірус, але багато з них фальсифікували або приховували результати аналізів, приходячи в ефіри і розповідаючи, як треба робити «правильно».

Ми просимо апарати ШВЛ у великого іноземного бізнесу з розрахунком на майбутній піар через армію ботів, а детального звіту про те, що в Україні з інтенсивною терапією, забезпеченням лікарень і лікарів і далі по темі, ніхто в очі не бачив. Так само, як ніхто не може пояснити, де реформа і гроші на неї.

Ще одна особливість України, на думку політолога, – управлінська шизофренія.

«Треба зробити це, робити це не треба. Карантин продовжимо і посилимо, карантин будемо потроху пом'якшувати. А потім - коли в національні двері постукає Апокаліпсис - тихенько сховаємося в бункерах. Викручуйтесь самі...», – зазначає він.

Автор упевнений, що українці викрутяться, причому запросто, оскільки саме в кризовий час все стає на свої місця, роблячи сильних ще сильнішими, а злодіїв – злодійкуватішими й спритнішими.

Нагадаємо, влада відкрила збіднілим на карантині українцям ломбарди.

Як повідомляла Politeka, Подоляк розповів, хто врятує країну в період кризи.

Також Politeka писала, що Подоляк розповів, хто прирік українців на нові страждання через коронавірус.