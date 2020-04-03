Україна вирішила відправити бригаду лікарів в Італію для боротьби з епідемією коронавіруса в Італію

Відповідне доручення вже дав президент Володимир Зеленський після селекторної наради з членами уряду. Таким чином наша країна може приєднатися до низки держав, які вже направили своїх медиків в епіцентр пандемії в Європі, передає Pоliteka.

Про те, що Італія попросила Україну про допомогу з фахівцями, раніше повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На думку президента Володимира Зеленського, непогано було б надати італійцям бригаду, наприклад анестезіологів, до того, як в Україні почнеться пік захворювання. Вони, вважає гарант, повернуться з «безцінним досвідом боротьби з пандемією».

У свою чергу прості українці такому альтруїзму глави держави, м'яко кажучи, не зраділи. Вони відразу ж пригадали історію з тим, як з країни вивезли стратегічний запас медичних масок, змусивши людей платити в десять разів дорожче за них в аптеках. Громадяни дивуються, як можна зараз, коли в Україні рівень захворювання на коронавірус зростає шаленими темпами, відправляти лікарів в інші держави, навіть якщо там ситуація складніша.

«У нас хворих набагато більше, ніж озвучено. А хто буде в годину пік справлятися з українцями, трохи думайте головою», «У нас для своїх людей медиків не вистачає. Нехай він свою і пороха леді відправить туди», «З такими поглядами він тільки медиків на ризик здоров'ю відправляє. При бажанні могли б налагодити й іншими шляхами «отримання досвіду». З чого він взагалі взяв, що в Україні поки немає «піку захворюваності»?», «Нам не вистачає лікарів і медперсоналу. Куди? Ви що?», «У даній ситуації нам скоро самим знадобиться допомога, медиків і так не вистачає, таке враження, що він все робить не на благо людей, а все навпаки», «Буде так з лікарями, як з масками. Як можна в такий час ризикувати своїм народом. Хай відправляє свого лікаря», «Маски відправили, а тепер і лікарів – хороший хід!», – обурюються люди.

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