Скандальний екс-нардеп Ігор Марков, який втік з України в РФ, зухвало заявив про те, що Одеса нібито є "русским" містом

Таку заяву він зробив в ефірі "Росія-1"на шоу Володимира Соловйова.

Крім того, він стверджує, що Україна - це не держава.

"Я не вважаю Україну якоюсь державою, я вважаю, це територія з ознаками державності. В історії Русі був такий період, що називався Велика смута, який тривав 60 років. Незалежність України налічує 30 років, для мене це не смута, а так - "смутка". Звідси, коли Зеленський розпродає українську землю, я вважаю, що він краде російську", - заявив скандальний екс-депутат.

Крім того, він вважає, що Одеса - це російське місто.

"Одеса - Південна Пальміра імперії, ми завжди вважалися російським містом. Чому нас нещодавно записали в Україну і сьогодні ми намагаємося говорити з точки зору України? Це російські міста! Це російські люди!", - вибухнув він.

Марков також натякнув на військові дії з боку РФ щодо України.

"Тимчасово якась частина з них обалванена української пропагандою, якась частина зрадників - звідси треба виходити. ...Рак аспірином не лікується. Тільки радикальні дії можуть відновити порядок на цій руській землі", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська співачка Юлія Чичеріна заявила, що Донбас повернеться до складу України, коли сама Україна повернеться до складу Росії.

Крім того, вона звинуватила Україну у "грубій поведінці до жителів Донецької і Луганської областей, а РФ, у свою чергу, нібито може "врятувати".

Вона вважає, що нібито тільки так можна захистити росіян, яких вбивають на Донбасі.

Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

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