Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", зробив скандальну заяву в прямому ефірі

Він заявив, що Україна має продати Росії українські землі, адже нібито є регіони, де права жителів України утискають.

Більш того, він висловив упевненість в тому, що ці землі не потрібні Україні, адже можуть принести в майбутньому безліч непотрібних проблем. Такими нетверезими думками затятий українофоб поділився в прямому ефірі телеканалу Росія 1.

"Україна могла б продати Росії землі історичної "Новоросії", раз Київ не в змозі дати найширші права всім регіонам", - заявив несамовитий фанатик "російського світу".

За його словами, Україна нібито повинна врятувати свої території та землі від іноземців поки не стало занадто пізно. Для цього скандальний пропагандист запропонував Україні продати території Росії або ж переглянути Конституцію, щоб визнати терористичні республіки "Л/ДНР".

"Потрібно визнати найширші регіональні права Львова, Одеси, Південної України, Донбасу та інших територій, повністю перебудувати державу і утримати все. Моя вам порада, домовтеся за велику суму грошей віддати нам всю "Новоросію". Домовтеся і отримаєте якісь преференції. Навіщо вам потрібні такі території?" – заявив несамовитий Кургінян.

Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

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