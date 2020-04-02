Голосування за нових міністрів фінансів і охорони здоров'я показало, що в "Слуги народу" стався розкол

Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування 30 березня кандидатури на місце міністра фінансів і міністра охорони здоров'я - Сергія Марченка в Мінфін і Максима Степанова на пост глави МОЗ, але депутати не підтримали їх призначення, їхні кандидатури затвердили лише після другого голосування.

Як повідомляє Politeka.net, цю подію прокоментував політолог Андрій Золотарьов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, тільки після того, як на голосування приїхав президент України Володимир Зеленський, Верховна Рада змогла проголосувати за призначення нових міністрів. Але в той же самий час голосування показало, що в монобольшості "слуг народу" стався розкол.

"Зеленський показав, що він може досягти тих рішень, які йому потрібні. Але, є одне "але". У монобольшості "слуг народу" виявилося безліч групок: "зеленівці", "коломойці", "пташенята гнізда". Тому голосування за нових міністрів показало, що монобольшість розкололася", - зазначив Золотарьов.

Також він додав, що "закон про землю", який був прийнятий Верховною Радою, не всі з "слуг народу" зможуть спокійно прийняти. Крім того, більше 70% українців не задоволені рішенням української влади про відкриття ринку землі, що також може призвести до того, що в Раді розпочнеться переполох через скандальний закон.

"Невдоволення 70% українців, а також інших партій буде тиснути на монобольшінство. Якщо рейтинг Зеленського опуститься нижче 40%, то монобольшінство розпадеться", - спрогнозував політолог.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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