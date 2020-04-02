Українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України

За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР Україна стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні.

План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Наше слово.

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"За кремлівським сценарієм наша незалежність повинна була закінчитися тоді, коли і білоруська. У Кремлі не розраховували, що Україна – це надовго. Не уявляли, що українська незалежність – це серйозна справа, що доведеться воювати з Україною, вплутуватися в купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти", – вважає Забужко.

За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна. Також вона показала справжню суть Росії, зазначивши, що все у них залишилося, як і в час СРСР.

"На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституціональна спадкоємність "охранки " більшовицької" – залишається", - зауважила письменниця.

російські військові, бойовики, донбас

Що стосується України, то Забужко зазначила, що починаючи з 90-х років постійно бореться з агресором. Деколи це відбувається несвідомо, навмання і навіть інстинктивно. І саме це доводить той факт, що українці виявилися набагато більш сильним народом, ніж їм здавалося.

"І це – після всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам кожен раз відсікали "голову", тобто еліту, як тільки вона пробувала "галузі". І тим не менш, при цій "відрубаній голові", при дуже слабкому розумінні і усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, незважаючи на всі "бомбардування з телевізора", змогла вистояти", – обнадійливо сказала Забужко.