Українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України
За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР Україна стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні.
План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Наше слово.
Українська Кардашьян без білизни розсунула ноги, показавши всі самі соковиті місця: «Дешево виглядає»
Юрій Ткач із "Квартал 95" змінився до невпізнання, дружина і дочка оцінили: "Красень"
Нарахування штрафів і відсотків по-новому: ПриватБанк попередив українців
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
"За кремлівським сценарієм наша незалежність повинна була закінчитися тоді, коли і білоруська. У Кремлі не розраховували, що Україна – це надовго. Не уявляли, що українська незалежність – це серйозна справа, що доведеться воювати з Україною, вплутуватися в купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти", – вважає Забужко.
За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна. Також вона показала справжню суть Росії, зазначивши, що все у них залишилося, як і в час СРСР.
"На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституціональна спадкоємність "охранки " більшовицької" – залишається", - зауважила письменниця.
Що стосується України, то Забужко зазначила, що починаючи з 90-х років постійно бореться з агресором. Деколи це відбувається несвідомо, навмання і навіть інстинктивно. І саме це доводить той факт, що українці виявилися набагато більш сильним народом, ніж їм здавалося.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.