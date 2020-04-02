Українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України

За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР Україна стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні.

План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Наше слово.

"За кремлівським сценарієм наша незалежність повинна була закінчитися тоді, коли і білоруська. У Кремлі не розраховували, що Україна – це надовго. Не уявляли, що українська незалежність – це серйозна справа, що доведеться воювати з Україною, вплутуватися в купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти", – вважає Забужко.

За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна. Також вона показала справжню суть Росії, зазначивши, що все у них залишилося, як і в час СРСР.

"На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституціональна спадкоємність "охранки " більшовицької" – залишається", - зауважила письменниця.