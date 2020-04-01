Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення

Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.

Такими маячними ідеями він поділився в ефірі пропагандистської програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

"Венесуельський сценарій нам розв'язує руки в Україні. Моліться, щоб американці не ввели війська до Венесуели. Я вам так скажу: багато хто, хто ось так ручкою на Росію робили, потім, коли зуби не дораховувалися близько і не розуміли, що відбувається, говорили: "Так ми ж жартували", - нахабно заявив Соловйов в прямому ефірі.

Він заявив, що однакова доля спіткала вже міжнародних терористів, які хотіли і вважали, що можуть "поставити Росію на коліна", але нібито зростаюча міць РФ не дала нікому цього зробити..

"І в проміжку — купа різних придурочків. Закінчується завжди однаково. Найбільша помилка: от не треба недооцінювати ведмедя. Ми нападаємо без попереджувальної міміки, ми довго чекаємо, але коли нападемо, мало нікому не здається!" - погрозливо заявив Соловйов.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського