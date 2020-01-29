Блогер та адвокат Тетяна Монтян засвітилася в Донецьку на каналі сепаратистів
Відповідні фото з'явилися в соцмережах, передає Politeka.
Про те, що вирушила в Донецьк, скандальна сама Монтян повідомила 24 січня на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Коротше, я вже в Донецьку. Бухаємо пивасик із Жуковою», – написала вона. Ольга Жукова – журналіст «Комсомольської правди».
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За інформацією»Антикора», в Донецьку блогер відзначилася в ефірі місцевої пропагандистської програми «ОплотТВ», яку веде російський журналіст, підтримує бойовиків Андрій Бабицький. Другим гостем ефіру став колишній «міністр ДНР» Олександр Кофман.
Пізніше Кофман написав в соцмережі, що приїзд Монтян викликав невдоволення у місцевих, однак нагадав, що з 2014 року «Тетяна – це наш відданий друг і союзник».
Зокрема адепт «Новоросії» Роман Манекін не в захваті ні від слів Кофмана, ні від приїзду цієї дами:
«Важко, звичайно, підозрювати український патріотизм у людини, яка десятки років займалася в Москві боротьбою з українським націоналізмом і приїхав у Донецьк з олімпійського Сочі. На відміну від макіївського кіоскера, що входив у життя дрібним шахрайством при Ахметові. Але по суті, Кофман, вважаю, має рацію: Монтян - їх вірний друг і союзник. Їх. Не наш!».
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» опублікував на своїй сторінці в мережі знімок Монтян з терористом Геннадієм Дубовим.
«Коментувати не буду, а залишу тут. Цікаво відреагують на це правоохоронні органи? Чи вже підігрівають сценарій «мир, дружба, жуйка»? Хоча про що говорити, якщо представники розвідки «Оплоту» у столиці нормально себе почувають», – написав він.
Раніше ми повідомляли, що Монтян продовжує мріяти про те, щоб Росія поглинула Білорусь й Україну. Про це фанатка президента РФ Володимира Путіна повідомила у відеоролику, який опублікувала в соціальних мережах.
«Було б непогано влаштувати якусь федерацію Росія — Україна — Білорусь. Раніше були сподівання, що Україна і Білорусь зможуть жити самостійно. Але, швидше за все, «піндоси» і Європка не дадуть, і рано чи пізно розвалять Білорусь так само, як розвалили нас», — сказала Монтян в ефірі.
Нагадаємо, знавісніла Монтян наговорила на довічне новою заявою про Україну.
А ще Politeka повідомляла, що скандальна Монтян закликала до відокремлення Львівщини.
Також Politeka писала, що екс-регіоналка осоромилася заявою про Томос і Варфоломія.