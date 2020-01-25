25 січня 2020 року президентові України Володимиру Зеленському виповнюється 42 роки
За минулий рік він пройшов запаморочливий шлях: ще в січні він був просто рейтинговим кандидатом, перспективи якого не вірили всерйоз. А зараз він, без перебільшення, центральна постать української політики.
Народився Володимир Олександрович Зеленський в 1978 році в Кривому Розі. До того як стати президентом він отримав широку популярність як комедійний актор, продюсер і сценарист.
Свій шлях шостий президент України починав з КВН - в студентські роки це стало його основним заняттям.
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Але починав він зовсім не відразу з перших ролей - спочатку займався постановками танцювальних номерів, писав сценарії, і лише згодом сам став виступати “на великій сцені”.
Саме в "95-му кварталі" Зеленський і "розцвів".
Крім керівництва “Студією Квартал”, Зеленський зарекомендував себе і як медіа-менеджер.
Верхом акторської кар'єри (після ролей Наполеона або героя-коханця) став, звичайно ж, серіал “Слуга народу”.
згодом він створив свій власний “незалежний” аналог КВН - “Лігу сміху” у 2015 році.
1 січня 2019 року на своїй сторінці в Instagram Зеленський повідомив, що має намір стати президентом України і переміг.
Нагадаємо, Зеленський помстився Путіна, такого в Кремлі не очікували.
Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів, як у нього хотіли вкрасти партію «Слуга народу».
Також Politeka писала, що у Зеленського готуються знизити податки українцям, озвучено терміни.