25 січня 2020 року президентові України Володимиру Зеленському виповнюється 42 роки

За минулий рік він пройшов запаморочливий шлях: ще в січні він був просто рейтинговим кандидатом, перспективи якого не вірили всерйоз. А зараз він, без перебільшення, центральна постать української політики.

Народився Володимир Олександрович Зеленський в 1978 році в Кривому Розі. До того як стати президентом він отримав широку популярність як комедійний актор, продюсер і сценарист.

Свій шлях шостий президент України починав з КВН - в студентські роки це стало його основним заняттям.

Але починав він зовсім не відразу з перших ролей - спочатку займався постановками танцювальних номерів, писав сценарії, і лише згодом сам став виступати “на великій сцені”.

Саме в "95-му кварталі" Зеленський і "розцвів".