Українська актриса Ада Роговцева розповіла, що Україна повинна зробити, щоб пережити агресію Росії
Своєю думкою вона поділилася, провівши паралелі "з самими страшними сторінками української історії з 37-го року", свідком яких вона була особисто.
"Я весь час думала над тим, чому в України така сумна історія, коли забороняли мову, спотворювали історію, знищували людей, знищували їх страшно – у війну і не у війну. І я була свідком цього. Я живу з 37-го року минулого століття. Мій час проходить, залишаються діти, залишаються онуки, правнуки. І за долю кожного з них рветься серце", – запевняє вона.
Роговцева зізналася, що не допускає для себе ніяких суперечок щодо курсу України на вступ до НАТО. Адже під час війни з Росією Київ повинен шукати сильних союзників.
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"Я як жінка, як мати, як бабуся, як прабабуся не бачу нічого іншого, ніж НАТО. Бо може тоді не будуть сунутись, побояться. Нас треба захистити. І кращого захисника я не бачу", – впевнена Ада Роговцева.
До речі, народна артистка і Герой України Ада Роговцева впевнена, що переважна більшість росіян упевнені, що українці за рівнем нижче їх.
Так, артиска заявила, що через це вони ніколи не сприймали і не збираються сприймати наш народ як рівний
Ада Роговцева тривалий час працювала в Росії і непогано вивчила їхню ментальність.
Причини агресії росіян актриса бачить у тому, як їх вчили ставитися до українців.
«Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигадана мова, «молодший брат». Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їхню мову. Я знала її акценту. Вони вважають, що Крим російський і Севастополь «українська місто» - це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них», – наголосила Ада Миколаївна.
Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.
А ще Politeka писала,що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.
Також ми писав про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.