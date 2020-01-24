Українська актриса Ада Роговцева розповіла, що Україна повинна зробити, щоб пережити агресію Росії

Своєю думкою вона поділилася, провівши паралелі "з самими страшними сторінками української історії з 37-го року", свідком яких вона була особисто.

"Я весь час думала над тим, чому в України така сумна історія, коли забороняли мову, спотворювали історію, знищували людей, знищували їх страшно – у війну і не у війну. І я була свідком цього. Я живу з 37-го року минулого століття. Мій час проходить, залишаються діти, залишаються онуки, правнуки. І за долю кожного з них рветься серце", – запевняє вона.

Роговцева зізналася, що не допускає для себе ніяких суперечок щодо курсу України на вступ до НАТО. Адже під час війни з Росією Київ повинен шукати сильних союзників.

"Я як жінка, як мати, як бабуся, як прабабуся не бачу нічого іншого, ніж НАТО. Бо може тоді не будуть сунутись, побояться. Нас треба захистити. І кращого захисника я не бачу", – впевнена Ада Роговцева.

До речі, народна артистка і Герой України Ада Роговцева впевнена, що переважна більшість росіян упевнені, що українці за рівнем нижче їх.

Так, артиска заявила, що через це вони ніколи не сприймали і не збираються сприймати наш народ як рівний

Ада Роговцева тривалий час працювала в Росії і непогано вивчила їхню ментальність.

Причини агресії росіян актриса бачить у тому, як їх вчили ставитися до українців.

«Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигадана мова, «молодший брат». Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їхню мову. Я знала її акценту. Вони вважають, що Крим російський і Севастополь «українська місто» - це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них», – наголосила Ада Миколаївна.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

А ще Politeka писала,що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

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