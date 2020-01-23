Народна артистка і Герой України Ада Роговцева впевнена, що переважна більшість росіян упевнені, що українці за рівнем нижче їх
Так, артиска заявила, що через це вони ніколи не сприймали і не збираються сприймати наш народ як рівний
Ада Роговцева тривалий час працювала в Росії і непогано вивчила їхню ментальність.
Причини агресії росіян актриса бачить у тому, як їх вчили ставитися до українців.
«Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигадана мова, «молодший брат». Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їх мову. Я її знала без акценту. Вони вважають, що Крим російський і Севастополь «українська місто» - це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них», – наголосила Ада Миколаївна.
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Крім того, ми писали, що актриса Ада Роговцева заявила, що ВСУ оновилися з 2014 року, коли почалася гібридна війна на Донбасі при прямій участі Росії.
Роговцева запевняє, що люди в Україні не можуть бачити великих реформ в армії держави.
Про це вона заявила під час виступу на одному з телеканалів.
«На армію 2014-го року не можна було дивитися без сліз, тому що кожен, хто бував на передовій міг побачити, ніж воювали ці хлопці, в чому вони були одягнені. Наші захисники стояли з кулеметами випуску 20-х років минулого століття», заявила артистка.
Роговцева також додала, що знає всі зміни в військах України в кращу сторону не зі слів, так як вона постійно їздить на фронт і спілкується з військовими на місцях.
Також актриса зазначила, що під час спілкування про війну зі своїми колегами з Росії задає тільки одне питання, після чого вони не можуть відповісти. Варто тільки запитати, Україна хоч один сантиметр переступила на територію Росії чи ні, і у них більше немає аргументів.
Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.
А ще Politeka писала,що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.
Також ми писав про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.