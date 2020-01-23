Населення України без урахування окупованих територій і громадян, що живуть за кордоном, становить 37 млн 289 тисяч осіб

Такі результати оцінки наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу в четвер, 23 січня.

З 1 по 26 грудня 2019 року в Україні провели пробний перепис населення. В уряді зібрали інформацію з різних джерел: дані мобільних операторів і соціологів, різних реєстрів та пенсійного фонду.

За результатами, 37 млн 289 тисяч осіб - це кількість людей, які фізично знаходяться на території України за станом на 1 грудня 2019 року.

Результати оцінки свідчать про те, що в Україні жінок майже на 3 млн. більше, ніж чоловіків: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

За словами міністра, головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю.

За його даними, населення України за рахунок трудових мігрантів скоротилося майже на 4 мільйони чоловік.

«Якщо я не помиляюся, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 млн осіб, але мабуть цього цитувати не потрібно, тому що це не точно. Десь 3,8 млн осіб, за останні 10 років. Це ті люди, які не повернулися, тому що вони залишилися працювати або з іншої причини - це відкрите питання. Це відкрита статистика», - заявив міністр.

Зазначимо, що повноцінний перепис населення України – шляхом обходу і опитування населення – проводили за роки незалежності тільки раз, 5 грудня 2001 року. Тоді загальна чисельність населення України становила 48 мільйонів 457 тисяч осіб. З них міське населення — 32,574 млн, або 67,2 %, сільське — 15,883 млн, або 32,8 %.

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