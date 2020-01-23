Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що Україна незабаром втратить контроль над залізницею

Цю інформацію глава Кабміну озвучив, виступаючи на Українському сніданку в Давосі, передає Politeka.net.

За його словами, Україна планує передати «Укрзалізницю» в управління німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn на 10 років.

Олексій Гончарук також підтвердив, що відповідний меморандум про передачу компанії був підписаний вчора в Давосі, 22 січня.

«Так, ми хочемо передати німцям в управління на 10 років залізницю. Ми пов'язуємо з цим дуже важливим рішенням не тільки долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке повинне показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій і новим стандартам», — заявив глава уряду.

Виступаючи на Українському сніданку в Давосі Олексій Гончарук також додав, що деталі та умови гучної угоди сторони ще обговорюють, але політичне рішення вже було затверджено.

Раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця планує вкотре підвищити вартість проїзду в пасажирських поїздах.

Починаючи з березня по грудень 2020 року кожен місяць ціна квитків буде зростати на 2 відсотки, що за підсумком дасть подорожчання на 22 відсотки.

До речі, це торкнеться всіх категорій вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Зміна тарифів в Укрзалізниці пояснили тим, що попередній раз їх переглядали в 2018 році. За цей рік нібито на 64% подорожчали колеса для пасажирських вагонів і на третину запасні частини до вагонів, тому українцям варто готуватися до чергового підвищення цін.

Керівництво Укрзалізниці від нового підвищення вартості проїзду планує додатково отримати близько 700 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у поїзді «Укрзалізниці» відбулася чергова НП, лише диво врятувало дитину.

Як повідомляла Politeka, пекельний поїзд Укрзалізниці довів українців до істерики.

Також Politeka писала, що «Укрзализныця» довела пасажирів до істерики, такого ніде не побачиш.