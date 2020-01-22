Відразу після публікації закон “Про працю”, який готувало міністерство економіки, отримав непочесне звання “рабського”

Про основні нюанси закону пише BBC News Україна.

Одразу після появи законопроект багатьом оглядачам не сподобався. Дехто назвав його "рабським", в той час як в уряді вважають реформу прогресивной.

Автори законопроєекту кажуть, що він має замінити Кодекс законів про працю, що в Україні регулює трудові відносини вже понад 50 років. За цей час багато аспектів життя докорінно змінилися.

Автори пропонують нововведення у виді регуляції сфер фрілансу, дистанційної та тимчасової праці. Профільний міністр Тимофій Милованов каже, що він захищає як працівників так и роботодавців, але далеко не всі так вважають.

Основою відносин роботодавця і працівника стає трудовий договір, який можна буде укладати у письмовому, або в електронному вигляді. Закон дає свободу дій, та фіксує лише деякі рамки для домовленостей.

Саме в договорі сторони мають прописати всі права та обов'язки, взаємну відповідальність, опис та тривалість роботи і відпочинку, компенсацію при звільненні за ініціативою роботодавця та строки повідомлення про припинення договору.

Тоді як нині існують лише три види договорів - безстроковий, строковий та на час виконання робіт, у проєкті їх набагато більше.

Не почесне звання “рабського” законопроект уряду отримав, ймовірно, через те, що він дає роботодавецю право звільнити працівника "день у день", - припускає сам міністр економіки Милованов.

Втім, якщо роботодавець забажає так звільнити працівника йому доведеться заплатити чималий штраф, який залежить від стажу працівника на підприємстві. Якщо працівник працював понад 10 років строк попередження має становити не менше 90 днів, якщо співробітник працював понад 5 років - не менше 60 днів, понад півроку - не менше 30 днів.

Однак віідносини мі роботодавцем і працівником не є повністю "дзеркальними". Працівника мають право звільнити, якщо він два рази впродовж року порушив договір. Скільки разів має право порушити договір роботодавець, взагалі не вказано.

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