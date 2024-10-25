Для того щоб отримати рясний урожай, потрібно знати, як правильно доглядати за кущами лохини, особливо восени.
Лохина зазвичай росте у кислому ґрунті, що характерний для хвойних лісів. Якщо ви плануєте вирощувати цю ягоду у себе на ділянці, важливо створити відповідні умови. Перший рік після посадки особливого підживлення лохина не потребує. Проте з другого року життя вашого куща необхідно почати підгодівлю.
Спочатку достатньо однієї столової ложки добрива на кущ, а з кожним наступним роком кількість потрібно збільшувати вдвічі. Це допоможе лохині наростити здорову зелену масу та отримати максимальний урожай.
Підживлення лохини відбувається два рази на рік: у квітні, на початку вегетаційного періоду, і восени. Особливо важливим є осіннє підживлення. В цей період важливо підготувати рослини до зимових морозів. Для цього варто використовувати монофосфат калію, який допоможе укріпити кореневу систему і забезпечить кущі необхідними елементами для зимового періоду. Це добриво забезпечить не лише витривалість, а й стимулює швидке відновлення рослин навесні.
Крім підживлення, варто звернути увагу на вологість ґрунту. Лохина дуже чутлива до нестачі води, тому своєчасний полив — це запорука здоров’я рослин. Також важливо пам’ятати про мульчування, яке допоможе утримати вологу та зберегти кислотність ґрунту.
Не забувайте про обережне обрізання: зайві гілки можуть забирати вологу та поживні речовини у рослин, тому їх варто видаляти. І, звісно, не забувайте про контроль за шкідниками — своєчасні заходи допоможуть захистити ваш урожай.
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