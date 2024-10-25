Лохина — це одна з найбільш улюблених ягід серед дачників, завдяки своїм смачним плодам та корисним властивостям.

Для того щоб отримати рясний урожай, потрібно знати, як правильно доглядати за кущами лохини, особливо восени.

Лохина зазвичай росте у кислому ґрунті, що характерний для хвойних лісів. Якщо ви плануєте вирощувати цю ягоду у себе на ділянці, важливо створити відповідні умови. Перший рік після посадки особливого підживлення лохина не потребує. Проте з другого року життя вашого куща необхідно почати підгодівлю.

Спочатку достатньо однієї столової ложки добрива на кущ, а з кожним наступним роком кількість потрібно збільшувати вдвічі. Це допоможе лохині наростити здорову зелену масу та отримати максимальний урожай.

Підживлення лохини відбувається два рази на рік: у квітні, на початку вегетаційного періоду, і восени. Особливо важливим є осіннє підживлення. В цей період важливо підготувати рослини до зимових морозів. Для цього варто використовувати монофосфат калію, який допоможе укріпити кореневу систему і забезпечить кущі необхідними елементами для зимового періоду. Це добриво забезпечить не лише витривалість, а й стимулює швидке відновлення рослин навесні.

Крім підживлення, варто звернути увагу на вологість ґрунту. Лохина дуже чутлива до нестачі води, тому своєчасний полив — це запорука здоров’я рослин. Також важливо пам’ятати про мульчування, яке допоможе утримати вологу та зберегти кислотність ґрунту.

Не забувайте про обережне обрізання: зайві гілки можуть забирати вологу та поживні речовини у рослин, тому їх варто видаляти. І, звісно, не забувайте про контроль за шкідниками — своєчасні заходи допоможуть захистити ваш урожай.

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