Українці поскаржилися на стан українських "Мальдів" , які почали перетворюватися на звалище

Стало відомо, що штучний кар'єр поблизу Вільногірська на Дніпропетровщині, який місцеві жителі прозвали "Мальдівами", перетворився на сміттєзвалище.

Фото "перетворення" однієї з найбільш затребуваних зон відпочинку в області опублікували в Facebook-групі "Підслухано у Вільногірську".

Зокрема, на території пляжу з білосніжним піском і бірюзовою водою утворилися гори з відходів.

За словами місцевої мешканки Юлії Криворучко, кількість відпочиваючих на кар'єрі значно збільшилася в період карантину. На пляжі можна зустріти туристів з різних куточків країни.

"У мережі настільки розпіарили цю пам'ятку "Вільногірські Мальдіви", що сюди зараз натовпами валять туристи з усієї України. Стоять маршрутки з Кривого Рогу, Дніпра, купа машин із запорізькими, полтавськими і т.д. номерами", – зазначила автор поста.

Українка зазначила, що незважаючи на великий потік людей, пляж досі не оснащений всім необхідним для комфортного відпочинку. На його території немає навіть урн для сміття, в зв'язку з чим відпочиваючим нічого не залишається як позбавлятися від відходів прямо на місці.

"Пейзажі, звичайно, чудові, водичка чиста, але от відходи життєдіяльності людства одразу неприємно кинулися в очі і зіпсували всю картинку. Я не знаю, до якої територіальної громади належить дана територія, але з цим реально треба щось робити, інакше скоро околиці перетворяться на величезне сміттєзвалище! І як би місцеві волонтери не старалися, толку все одно не буде", - обурилася Криворучко.

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