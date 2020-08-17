Українці поскаржилися на стан українських "Мальдів" , які почали перетворюватися на звалище
Стало відомо, що штучний кар'єр поблизу Вільногірська на Дніпропетровщині, який місцеві жителі прозвали "Мальдівами", перетворився на сміттєзвалище.
Фото "перетворення" однієї з найбільш затребуваних зон відпочинку в області опублікували в Facebook-групі "Підслухано у Вільногірську".
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Зокрема, на території пляжу з білосніжним піском і бірюзовою водою утворилися гори з відходів.
За словами місцевої мешканки Юлії Криворучко, кількість відпочиваючих на кар'єрі значно збільшилася в період карантину. На пляжі можна зустріти туристів з різних куточків країни.
"У мережі настільки розпіарили цю пам'ятку "Вільногірські Мальдіви", що сюди зараз натовпами валять туристи з усієї України. Стоять маршрутки з Кривого Рогу, Дніпра, купа машин із запорізькими, полтавськими і т.д. номерами", – зазначила автор поста.
Українка зазначила, що незважаючи на великий потік людей, пляж досі не оснащений всім необхідним для комфортного відпочинку. На його території немає навіть урн для сміття, в зв'язку з чим відпочиваючим нічого не залишається як позбавлятися від відходів прямо на місці.
"Пейзажі, звичайно, чудові, водичка чиста, але от відходи життєдіяльності людства одразу неприємно кинулися в очі і зіпсували всю картинку. Я не знаю, до якої територіальної громади належить дана територія, але з цим реально треба щось робити, інакше скоро околиці перетворяться на величезне сміттєзвалище! І як би місцеві волонтери не старалися, толку все одно не буде", - обурилася Криворучко.
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