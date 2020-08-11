Український журналіст Віталій Портніков назвав мету України в білоруській " революції"

За його словами, головний інтерес України в акціях протесту в Білорусі-це перетворення сусідньої країни в невід'ємну частину демократичної Європи.

Таку думку він висловив у статті для видання "Буква". Також він заявив, що Кремль зацікавлений в ослабленні позицій нинішнього білоруського правителя Олександра Лукашенка, але не в його поваленні. Адже це дозволить країні-агресору в найближчому майбутньому провернути операцію з поглинання Білорусі.

"Можливо, після того, як буде поглинена Україна, а може, і без поглинання України, якщо в Москві вирішать, що в осяжному майбутньому проковтнуть всю територію нашої країни не вдасться і будуть задовольнятися захопленим. При цьому в Москві, як правило, не розуміють, що без Лукашенка Білорусь буде зовсім іншою країною", – пояснив своє бачення ситуації Портніков.

Він пояснив, що Лукашенко стримував не тільки інтеграційні, а й національні процеси в своїй країні – простіше кажучи, він не давав Білорусі стати Білоруссю. Тому в разі краху режиму у білоруського національного руху з'явиться новий шанс.

На його думку, в наших інтересах-щоб український націонал-демократ простягнув руку білоруському націонал-демократу, щоб ідея суверенітету, захисту своєї ідентичності – своєї мови та історії, свого права стати частиною європейської сім'ї стала спільною для українців і білорусів, призвела до краху білоруського авторитаризму та українського популізму.

Тільки в цьому випадку, а зовсім не в разі збереження режиму Лукашенка, можна буде говорити про український інтерес, переконаний Портніков. Тому що справжній український інтерес, на його думку, зовсім не в тому, щоб Лукашенко "стримував" Путіна від нападу на Україну з білоруської території.

"Потрібно розуміти, що Путін може напасти звідки завгодно, і Лукашенко – якщо Білорусь залишиться російським домініоном або стане частиною Росії – ніякий не гарант нашої безпеки. Справжній український інтерес в тому, щоб ми і білоруси разом опинилися в єдиній Європі і між нами була така ж риса, як між Латвією і Литвою або Литвою і Польщею. Тільки тоді ми зможемо говорити не просто про нашу національну безпеку, а й про нашу цивілізаційну перемогу", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, десяток харків'ян підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка, чути гімн України.

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