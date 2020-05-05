Найманці Росії, 4 травня, запустили по житлових кварталах на Донбасі некеровану авіаційну ракету
Як повідомляє Politeka.net, атаку підтвердив 5 травня прес-центр Об'єднаних сил на сторінці Facebook, крім того, вони опублікували кілька знімком з доказами.
"Вчора в околицях Павлополя, в декількох десятках метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8. За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько-окупаційними військами за напрямом населеного пункту Верхньошироковское. На щастя, вона не розірвалася. Ніхто з місцевих жителів не постраждав", – йдеться у повідомленні.
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Даний випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.
У штабі ООС припустили, що запуск З-8 був здійснений з саморобної наземної пускової установки.
"Оскільки ракета є некерованою, очевидним є той факт, що окупанти цілилися безпосередньо у напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники ще раз продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення і свідомо піддали мирних громадян небезпеки", – резюмували в українському штабі.
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