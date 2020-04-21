Депутат нелегітимної Державної Думи РФ Віталій Мілонов зробив різкий випад у бік українців



За його словами, борщ не є національною стравою українців.

"Борщ — це одне з улюблених страв Російської імперії, а оскільки Україна завжди була частиною Росії, то російська кухня одна і для Києва, і для Росії. Кухня не може підкорятися якимось політичним канонами, тому російський борщ зрадницьки популярний на Україні як частина нашої загальної культури», - заявив він.

Крім того, він запропонував депутатам України проголосувати за бігмак, якщо вона хоче для себе щось унікальне.



Раніше ми повідомляли про те, що скандальний депутат Держдуми запропонував Росії заборонити екстрасенсів. На його думку, телешоу «Битва екстрасенсів» негативно впливає на дітей, а всі, хто його дивляться стають «божевільними на всю голову».

Варто відзначити, що Мілонов і раніше неодноразово виступав з, м'яко кажучи, неадекватними ініціативами, як, наприклад, заборона на відеозйомку в метро, обов'язкове маркування газованих напоїв знаком «Отрута!», боротьбу з паперовим документообігом, заборона теорії Дарвіна та ін.

Нагадаємо, Жириновського зганьбили з-за слів про Україну, йому вже пора на цвинтар.

Як писала Politeka, випущена в бік РФ ракета прорве лють Путіна.

Також Politeka писала, що на Кримському мосту з'явилося те, чого найбільше боявся Путін.