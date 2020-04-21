Російський музикант, лідер гурту "Нещасний випадок" Олексій Кортнєв зробив несподівану заяву

Так, в інтерв'ю Новій газеті Кортнєв зауважив, що змінив свої погляди на анексію Криму.

За його словами, він не може зрозуміти, чому його не пускають в Україну, адже той нібито ніколи не робив скандальних заяв про приєднання Криму до Росії.

"Неприємно, коли тебе лають, вішають ярлики, третирують. Але ще прикріше, коли третирують не по справі. Ну, кому я продався, навіщо? Все це мимо каси", - зазначив співак.

На уточнення журналіста Яна Шенкмана щодо того, що в 2014 році Кортнєв в інтерв'ю схвалив анексію Криму, він відповів, що після цього неодноразово відвідував Україну.

Журналіст нагадав про те, як музикант заступився за співачку Земфіру через український прапор.

"Слухайте, це було відразу після "приєднання", я не розумів, що відбувається. І ніхто не розумів. З тих пір був час розібратися, тепер у мене інші погляди на Крим. Але головне з того інтерв'ю я готовий повторити і зараз: слава богу, що обійшлося без кровопролиття і прямого військового втручання. А що, краще б лилися ріки крові", – заявив фронтмен групи.

Також раніше повідомлялося, що Олексій Кортнєв заявив, що для РФ і росіян головною подією минулих десяти років є розрив з Україною. Крім того, музикант додав, що для Росії це політичний, економічний і репутаційний удар.

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