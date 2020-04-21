Жінка підпалила суху траву і спокійно спостерігала за пожежею, який почав розповсюджуватися



Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.



На кадрах видно, що літня жінка спостерігає, як горить суха трава, яку вона ж і підпалила.

За словами жінки, своїми діями вона "виганяє лисиць".

Крім того, вона не побачила нічого злочинного в своєму вчинку, зазначивши, що навколо все вирубують ліс і на це ніхто не реагує.

Вот так это происходит: Gepostet von Sergey Naumovich am Samstag, 18. April 2020

Користувачі мережі були в люті від такого вчинку жінки та в її адресу посипалися образи.



"Боже мій. Життя людей нічому не вчить", "Баба з глузду з'їхала", "У в'язниці таких", "Ось через таких, села згоріли і чорнобильської ліс горить, лопатою по голові...раз не розуміє!", - писали українці.

Нагадаємо, що пожежа в Чорнобильську зону перекинулась з трьох інших місць займання, зокрема із сусідньої Житомирської області. Підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – мова йде про 27-річного жителя Іванківського району. 8 квітня йому вручили підозру.



Ще одного палія сміття в зоні відчуження зловили 13 квітня. Відомо, що чоловік спалював сміття, а залишки тліючого багаття поклав на візок, вивіз за село і висипав на суху траву.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

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