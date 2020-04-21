Народний артист Росії Юрій Назаров схвалив окупацію Криму



За його словами, насправді це було "поверненням".

"Для мене повернення Криму - це просто неминучий акт справедливості. Рано чи пізно це повинно було статися. Я з гастролями двадцять років їздив у Крим, але чомусь зараз не говорять, які настрої завжди панували в Криму. Адже Крим ніколи не визнавав себе Україною, а весь час говорили - ми автономна республіка Крим",- переконаний актор.

Крім того, він жорстко висловився про незгодних з цим.

"Те, що сталося - природний процес, а все що зараз підносить цивілізований Захід - це брехня і брудні інсинуації. В пику наплювати їм за таку цивілізацію, нахабно брешуть всі! І відбувається це від того, що вони бояться нас. Вони тремтять від страху. У них, звичайно зброї, набагато більше, ніж у нас. А нам наплювати!!!", - заявив він.

Зазначимо, що раніше Назаров в образливій формі висловився про Україну, заявивши що не тільки Донбас, але і вся країна "повернеться" до складу Росії.

"Куди вона, дурепа, дінеться!", - заявив він.



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