На Україну чекає жорсткий макроекономічний сценарій за умови, якщо Київ не погодить нову програму з МВФ

Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба НБУ.

В регуляторі розраховують, що Україна укладе нову програму розширеного співробітництва з МВФ, щоб уникнути найгіршного сценарію 2009 року.

"Ми очікуємо, що за умови укладення програми співпраці з МВФ Україна не повторить сценарій 2009 року, коли вона була в лідерах за показниками падіння ВВП... Українська економіка більш збалансована і підготовлена до кризи. Крім цього, ми не так залежимо від міжнародного туризму і виробничих ланцюжків, як багато інших країн", – йдеться у повідомленні прес-служби.

У відомстві також наголосили, що економічна криза, що розгорілася через пандемію китайського вірусу, здешевила для України імпорт енергоносіїв, а попит на товари українського експорту, насамперед продовольчі, знизиться незначно.

Що стосується макроекономічних сценаріїв без програми з МВФ, то є досить жорсткими в тому числі і з точки зору падіння ВВП.

Нагадаємо, що під час економічної кризи 2008-2009 років курс долара в Україні, незважаючи на отриманий кредит від МВФ, за пару місяців виріс з 4,6 до 10 грн за долар.

Щоб якось убезпечити економіку, влада тоді заборонилf достроково знімати депозити в банках. На тлі падіння нацвалюти почалася інфляція (на рівні 25%), яка серйозно вдарила по гаманцях українців. Більш того, сильно постраждали ті громадяни, які брали кредит в іноземній валюті.

Раніше ми розповідали про те, що МВФ поставив Україні умови для виділення траншу в $10 млрд. Верховна Рада в обмін на кредит має запустити ринок землі і затвердити закон про банки (антиколомойский закон).

Після затвердження "антиколомойського" закону в першому читанні МВФ "оновив" свої вимоги і захотів, щоб Верховна Рада в цілому проголосувала за цей документ, який не дозволить повернути ПриватБанк олігарху Ігорю Коломойському.

Через якийсь час у Раду внесли тисячі поправок до антиколомойського закону, через що затвердження документа в цілому може затягнутися на місяці.

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