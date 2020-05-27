У самопроголошеній «ДНР» вирішили зробити російський рубль основною грошовою одиницею

Відповідні зміни вже внесені в «законодавство» у вівторок на пленарному засіданні «парламенту ДНР», передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За словами автора «документа», так званого «голови комітету з бюджету, фінансів та економічної політики» Марини Жейнової, проект «закону» спрямований на «забезпечення єдності правових норм Закону ДНР «Про податкової системі» з положеннями чинного законодавства Донецької народної республіки, що регулюють особливості оплати збору за транзит, продаж, вивезення окремих видів товарів у російських рублях, а також особливості правовідносин у сфері обігу грошової одиниці ДНР».

Українська гривня, відповідно до законопроекту, «виключається з переліку законних засобів платежу, у яких фіксуються і сплачуються відповідні податки і збори».

Закон ухвалений у двох читаннях і направлений на підпис ватажкові «ДНР» Денису Пушиліну.

Новина не залишилася непоміченою в соцмережах. Одним з перших на цю тему пожартував блогер і ветеран АТО Анатолій Штефан.

«Сиджу пишу, і сльози капають на смартфон. Навіть не знаю що робити? Мабуть, це крах! Чи Пушилін виявився економістом світового рівня», – підписав він скрін публікації з російського сайту під назвою «ДНР вирішила завдати удару по економіці Києва».

У свою чергу пересічні українці зраділи такому повороту, справделиво припустивши, що тепер жителі «ДНР» відмовляться від пенсій, які їм платили у ненависних українських гривнях.

«Ну нарешті. По-перше, фублі там в обігу з 2014 року, по-друге, *опою відчувають, що пенсійні тури та інші соцвиплати накриваються мідним тазом з боку України. Принаймні, я сподіваюся, що годування новоросів за наш рахунок нарешті припиниться», «Завдали удар небаченої могутності: припинять кататися пенсовозки», «Я вважаю, що Пух недопрацьовує. Потрібно ще заборонити долари і євро і загнобити Омерику й Івропу :) Тільки фублі, тільки хардкор. П. С. Для вірності потрібно ще це все прилюдно спалити на площі. Так би мовити, поставити вражіну на коліна», «Все, пенси, які бігають на неокуповану Україну отримувати пенсію в гривнях, поза законом? Терміново оголосити спецоперацію від МДБ із затримання нелегалів і корупціонерів!», – реагують в соцмережах.

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Нагадаємо, окупанти готують готують масштабну акцію проти України в Донецьку.

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