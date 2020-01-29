У платіжках за січень буде на 1-2 тис. грн більше

Радник президента Ігор Новіков прокоментував ситуацію з цінами на газ для населення

Як передає Politeka.net, Новіков пояснив, хто винен у завищених цінах на газ для населення. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

За словами Новікова, керівництво НАК "Нафтогаз" закупило влітку більш дорогий газ, а тепер бажає "розлучитися з ним не на шкоду собі і преміям".

"Прийшли платіжки за січень з ціною 6913грн (від, наприклад, Київоблгаззбут) за ту ж тисячу кубів, яка як не крути — ось і близько не 4650грн. Якого х*я, цілком резонно запитаєте ви. Справа ось у чому: в 2019 році з ініціативи НАК Нафтогаз була прийнята постанова, яка визначала порядок формування ціни на газ на 1-ий квартал 2020р для нас з вами. У результаті була сформована ціна 6600грн, при ринковій ціні більш ніж на 1000грн нижче. Причиною цього для НАК була наявність на балансі великих обсягів закупленого раніше влітку… ДОРОГОГО ГАЗУ…. Ну, і відповідно - бажання розлучитися з ним не на шкоду собі і своїм преміям... Весна скоро. Саджати будемо?", - заявив Новіков.

Відзначимо, до цього голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв обіцяв, що через теплу зиму ціни на газ для населення виявляться нижче, ніж очікувалися, а переплата буде повернута за підсумками опалювального сезону.

Радник президента для вирішення цієї проблеми пропонує сісти за стіл переговорів і знайти компроміс з ринком, щоб ситуація не повторювалася. А також "назвати країні героїв: НАК, Міністерство – всіх" і "припинити хитрож*пити з перекладанням відповідальності".

Ситуацію активно коментують під постом Новікова.

"Вимальовується гарний заголовок 😍 Радник президента про ціни на газ за січень: Якого х*я?"

"Це гідно поваги! Більш того треба провести аудит діяльності НАК, за роки «супер» менеджменту."

"А як ще зробити, щоб не було дуже гучних заяв без наявного законодавчого та іншого забезпечення!? А то спочатку імпровізована реклама, а потім - хаотичний пошук виходу з одного місця.."

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