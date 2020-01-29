Музыкант, народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук может неожиданно уйти из политики, как это он уже делал в 2008 году

Об этом сообщает Telegram-канал Легитимный, передает Politeka.net

По данным источника, Вакарчук все может решиться уже после местных выборов, который пройдут осенью 2020 года. Вакарчук можно уйти уже в конце этого года, или начале следующего, если "Голос" провалит выборы.

Также источник сообщил, что возможным новым лидером "Голоса" станет бывший узник Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

"…рассматривался вариант замены Вакарчука на Сенцова. Олег на тот момент, когда этот вариант обсуждался, отказался входить в проект Голос", - поделился источник.

Отметим, что в ноябре 2007 года музыкант уже становился народным депутатом. В парламент страны он прошел по списку партии «Наша Украина». Однако буквально через год он отказался от мандата и вернулся к активной концертной деятельности.

В 2019-м Святослав Вакарчук сообщил о возвращении в политику и создании партии Голос, которая в итоге попала Верховную Раду. Вакарчук стал нардепом во второй раз.

Напомним, что Вакарчук недавно оскандалился со своей поездкой на шикарный курорт в Таиланде.

По словам нардепа, его выбор пал на Таиланд, поскольку эту страну посещает большинство украинцев, почему-то считает музыкант.

"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней (где-то в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - заявил народный депутат.

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