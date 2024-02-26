Астрологи склали новий прогноз на тиждень 26 лютого - 3 березня, розповівши, хто може розраховувати на сприятливі події, а хто зіштовхнеться з перешкодами.

Календарна зима підходить на цьому тижні 26 лютого – 3 березня до свого завершення.

За словами астрологині Марини Скаді-Соколової, з 25 лютого розпочався період спадного Місяця, який триватиме до молодика 10 березня.

Процеси, запущені в першій половині місяця, повільно, але впевнено набирають обертів.

«Напружений аспект Марса з Юпітером 26 – 27 лютого дає схильність до надто енергійної та імпульсивної поведінки, нерозсудливості, необачності та нетерплячості, що сприяє збільшенню кількості недоброзичливців та ворогів», - зазначила астрологиня на своїй сторінці в Інстаграм.

Астрологиня радить, що у разі винекнення перешкоди важливо відійти на крок назад, а не прагнути в роздратованому стані будь-що досягти бажаного.

28 – 29 лютого з'єднання Меркурія із Сатурном та з Сонцем у Рибах.

«У ці дні можливе відчуття перешкод, що постійно виникають у вираженні та реалізації своїх бажань», - каже Марина Скаді-Соколова.

Астрологи дали прогноз на тиждень 26 лютого - 3 березня.

За словами астрологині, аспект особливо складний для тих, хто прагне жити "у тепличних умовах". Багатьом дає настороженість та тривожність, занепокоєння важко досяжними цілями.

«Багато людей зіткнуться з необхідністю робити вибір між фізичною, емоційною, інтелектуальною та духовною сферами», - передбачає аастролог.

У свою чергу астрологиня і авторка каналу «Scorpio» зазначає, що цього тижня 26 лютого – 3 березня події в житті кожної людини будуть відбуватись в залежності від Натальних планет. Так, на когось очікують сприятливі можливості, а хтось зіштовхнеться з перешкодами та несподіваними ситуаціями.

«Наразі активований знак Риби, це Нептун - скритність, таємниці, тому багато процесів буде відбуватися приховано від сторонніх очей, активуються закулісні ігри, брехні та ілюзій буде купа», - попереджає астрологиня.

Астрологи дали прогноз на тиждень 26 лютого - 3 березня.

Також на цьому тижні 26 лютого – 3 березня розпочинається новий цикл Сонце—Сатурн, який принесе кармічні події, поставить перед кожним з нас своє завдання.

Астролог закликає в кінці тижня бути обережними з фінансами та з партнерами, а також зі здоров’ям.

«Особливо це стосується тих, хто має хронічні захворювання та людей похилого віку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, оскільки цього тижня напружені аварійні планети - Марс та Уран», - підкреслила акторка каналу «Scorpio».

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