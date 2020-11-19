Введення жорстких карантинних заходів не врятує Україну від "китайського" вірусу



Таку думку озвучив академік НАНУ Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт зазначив, що єдиним дієвим способом на цей час є зменшення кількість заражених.

"Я особисто проти суворого карантину, проти того, щоб люди не ходили на роботу. Але, як фахівець, вважаю що потрібно обов'язково дотримуватися тих норм, які добре нам всім відомі, але не всі їх дотримуються – маски, фізичне дистанціювання, миття рук", - упевнений академік.

Раніше ми повідомляли, що співзасновник компанії BioNTech, в якій розробили вакцину від китайського вірусу, професор Угур Сахін заявив про те, що пандемія повинна піти на спад до літа наступного року.

За його словами, вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, а на 50%.

Також ми повідомляли, що на думку політолога Валентина Гладких локдаун був би найкращим рішенням в Україні, але ми собі не можемо його дозволити.

У ситуації, що склалася, Він вважає введення карантину вихідного дня найкращим рішенням.

Нагадаємо, Ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

Також Politeka писала, у ВООЗ розкрили терміни масштабної вакцинації.