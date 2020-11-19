Навколо реконструкції Херсонеса Таврійського в окупованому Криму розгорівся новий скандал

Цього разу причиною стало те, що на сайті "Авіто" з'явилося оголошення про продаж демонтованої плитки.

На нього звернув увагу житель Феодосії Олександр Таліпов, про що написав на своїй сторінці в Фейсбук, доповнивши публікацію відповідними скрінами.

"Налітай на ексклюзив, бруківка з Херсонеса, майже задарма, з позитивною енергією, сотні років пролежала в музеї, може тепер у вас у дворі полежати! А якщо серйозно, це не жесть? Що там взагалі твориться?" – обурюється він.

Що стосується самого оголошення, то його автор повідомляє:

"Супер еклюзивний матеріал!!! Бруківка з Херсонеса Таврійського (місце хрещення князя Володимира), яку ми акуратно демонтували і готові відправити істинному цінителю. Загальна площа понад 1000 м2. Це камені, які майже 100 років пролежали у всесвітній спадщині ЮНЕСКО, безсумнівно можуть прикрасити і зарядити позитивною енергетикою вашу територію".

Однак користувачі засумнівалися в історичній цінності плитки, написавши, що вона з'явилася там ще до окупації.

"Плитка, наскільки я пам'ятаю, там в укр.часи укладена. Але цинізм, фантастичний", – написав Тихон Синіцин.

Відзначимо, що після резонансу оголошення зникло, а у фірмі, від імені якої воно було нібито подано, виправдалися:

"Це був усього лише маркетинговий хід. У нас менеджер такий "креативний", намагався навіщось ввести покупців в оману, за що і отримав по голові сьогодні... у нас такого немає".

Однак місцевим журналістам "продавець" говорив про те, що всю запропоновану бруківку забронював покупець з Москви.

Як ми писали, зараз впритул до стародавнього городища музею-заповідника "Херсонес Таврійський" монтують новий оглядовий майданчик і вже проклали безліч дерев'яних і металевих конструкцій. Колишній заступник директора музею з розвитку Павло Кузенков вважає, що під виглядом розвитку Херсонес фактично знищують.

Нагадаємо, окупанти влаштували масове переслідування кримчан, винесено 140 вироків.

Як повідомляла Politeka, плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.

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