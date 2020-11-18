На окупованих територіях Донбасу проблема боргів по зарплатах загострюється все більше, через що зупиняються підприємства

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, в окупованій Макіївці розпочали страйк працівники металургійного заводу через величезні борги по зарплатах. При цьому подібне відбувається з промисловістю по всій території "ДНР".

Відомо, що у Макіївці вже зупинилася остання доменна піч. Робочі місцевого металургійного заводу влаштовують акції протесту, вимагаючи виплат боргів по зарплатах.

Окупаційна влада намагається приховувати подібні факти, проте подробиці просочилися в соцмережі. Зокрема, відомо, що Макіївський металургійний завод стоїть без роботи вже близько місяця - з середини жовтня. Також нещодавно в Макіївці була зупинена остання доменна піч. Причиною цьому стало те, що "народна республіка" не платить працівникам зарплату ще з літа.

Коли страйк тільки розпочинався, окупанти обіцяли погасити заборгованість, яка накопичилася з червня, в найкоротші терміни за складеним графіком. Однак ці обіцянки не були виконані. Співробітники заводу отримали тільки 15% червневої зарплати, після чого виплати знову припинилися.

Жителі "ДНР" повідомили, що подібна ситуація спостерігається по всій території окупованого Донбасу. Бойовики за шість років практично знищили промисловість регіону.

На підприємствах "ДНР" спостерігаються проблеми не тільки з виплатами зарплат, але і з сировиною. Єдиний завод, який якось продовжує роботу - Єнакіївський металургійний. Однак і там час від часу відбуваються страйки на тлі затримок зарплат.

Нагадаємо, жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.

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