​Російський пропагандист Олександр Сладков впевнений, що Україні нереальною повторити карабаський сценарій при звільненні Криму і Донбасу

На його думку, Київ дуже уважно стежив за подіями на Кавказі, оскільки сценарій вельми привабливий:

"Піти різко вперед, взяти в кліщі Донецьк і Луганськ, проскочити до російського кордону, ну а далі, - робіть з ситуацією що хочете, українські полки вже будуть всередині республік", – пише він, пише він у своєму телеграм-каналі "Сладков+".

Однак Україна не зможе цього зробити з кількох причин, які він озвучив.

Перша – у країни немає надійного союзника, яким була Туреччина для Азербайджану. Союзника, який би ризикнув "ричати" на США, Францію, Німеччину і, опосередковано, на Росію, з приводу !непрацюючих Мінських домовленостей", і був готовий фінансово вкластися в ЗСУ.

Однак, міркує Сладков, якщо Україна пообіцяє віддати Туреччині Крим в обмін на допомогу у відвоюванні Донбасу, то підтримка Анкари можлива. Мовляв, українці краще віддадуть півострів туркам, ніж мос**лям.

Друга причина, чому Україна не повторить на Донбасі дії Азербайджану в Карабасі, – це те, що Росія "не буде висіти над сутичкою". Якщо в Карабасі РФ зберігала залізний нейтралітет, то на Донбасі все буде з точністю до навпаки.

Сладков впевнений, що в регіоні "зброю візьмуть і місцеві люди, і підуть потужні багатонаціональні потоки добровольців, десятки тисяч, і це фактор".

Мовляв, Донбас воювати вміє і здавати території не хоче.

"Можливо, при нападі України, народні міліції самі опиняться на кордонах колишніх Луганських і Донецьких областей. А вже потім увійдуть миротворці, й, обов'язково російські, інакше, донецькі свій наступ продовжать, при певних супутніх факторах", – філософствує пропагандист.

Він також додав, що зараз "народні міліції" ОРДЛО взялися за створення другої лінії оборони. Крім того, на Донбасі постійно проводяться навчання "з відбиття української агресії".

Нагадаємо, вірменські солдати атакували росіян в Карабасі.

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