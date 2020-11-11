Після шести років окупації Криму радість жителів півострова від повернення в "рідну гавань" помітно поменшала

Все частіше і частіше кримчани скаржаться в соцмережах на те, наскільки нестерпним стало життя після того, як до них прийшла Росія, передає Politeka.net.

Навіть пенсіонери, які були серед тих, хто найбільше ратував за "російський Крим", тепер з ностальгією згадують життя при Україні.

Своїм спостереженням з цього приводу в Twitter поділився користувач з ніком Кримський х*хол.

«На ринку підслухав розмову бабок-пенсіонерів. Тема "Як стало жити". З усієї розмови напишу тільки те, що в розмові мусолили тему "А на українську пенсію купити можна було більше...". Ось так з зубожінням приходять і мізки", – пише він.

У коментарях популярний блогер КРИМський бандерівець додав:

"Я сьогодні аналогічну тему чув від пенсіонерок на зупинці. Полоскали рашку в хвіст і в гриву. Плакалися, шо "тока масква харашо живе".

"А якби навпаки, залишилися б за розсію", "та які мізки, це у них говорять шлунки", "З мізками - хрін. Це просто констатація факту", – додають інші користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що жителі Криму скаржаться на брак ліків і грошей на них, на медицину і ціни в цілому.

«Що ж відбувається у нас в Криму!? З ліками біда в аптеках, самотній пенсіонер не в змозі купити, та й бюджетникам теж не легше. Люди останнім витрачають на ліки, терапевти не завжди приходять, зрозуміло, теж хворіють. Невже, владо, ви не в курсі?", "Ціни – космос. Давно пора зрозуміти, що їм з великої дзвіниці на людей, у них одна турбота — як набити кишеню тугіше, ось і вся політика, мать її", "Плюс тотальні злидні і безнадія. Оце ми вляпалися", - пишуть у мережі ошукані обіцянками російської влади люди.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити кримчан на рік без води.

Як повідомляла Politeka, плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.