У Бейруті одному з весільних фотографів вдалося відобразити момент вибуху в порту

Про це інформує Politeka з сссилкой на Reuters.

Повідомляється, що під час зйомки нареченої, яка позувала в шикарній весільній сукні в центрі Бейрута і стався вибух.

На кадрах видно, що в результаті вибуху і ударної хвилі, що послідувала за ним, в будинках лопаються стекла, сиплються частини будівель, скрізь дим і руйнування.

На щастя, молодята залишилися в живих, вони без зволікання побігли в укриття, незабаром слідом за ними з'явився і фотограф.

Пізніше стало відомо, що наречену звуть Ісраа Себлані, дівчина – 29 років, за професією вона лікар, проте працює в США.

Трохи заспокоївшись, мужня наречена поспішила на допомогу тим, кому пощастило менше: вона почала надавати пораненим першу медичну допомогу.

Politeka повідомляла, що масштабна НП сталася ввечері у вівторок, 4 серпня. Вибух прогримів у портовій частині столиці Лівану-Бейрута. Як повідомляють очевидці, вони почули невелику бавовну, а через кілька хвилин стався сильний вибух, після якого в повітря піднялася величезна хмара диму, яка змінювала колір з чорного на білий, а потім червоний.

Ударна хвиля від вибуху була такою сильною, що пошкодила багато найближчих будинків. Скло вибило в будівлях, розташованих в декількох кілометрах від епіцентру вибуху.

У столиці Лівану Бейруті триває масштабна рятувальна операція. Сотні людей розшукують під завалами постраждалих внаслідок двох вибухів у порту столиці. За інформацією ліванського відділення Червоного Хреста, кількість загиблих вже перевищила сто осіб, і цифра зростає, оскільки пошуково-рятувальна операція триває. Постраждали понад чотири тисячі осіб. Поранених вже стали приймати в моргах, так як міські лікарні переповнені.

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