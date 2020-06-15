Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів "ДНР", озвучив загрозу в бік України

Так, він заявив, що Україні буцімто не варто розраховувати на перемогу на Донбасі і його повернення під свій контроль. Більше того, він загрозливо заговорив про нову революцію в Києві, яка нібито повинна розвалити країну.

Своїми фантазіями окупант поділився 2019 року в інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда".

Крім того, він розмріявся про Майдан в Києві, за його словами, тільки це нібито допоможе припинити обстріли і бомбардування на території Донбасу.

"У України немає жодних шансів перемогти. Адже зараз почнеться паспортизація (видачу російських документів. — прим. ред.) Донецьких і Луганських областей, наскільки кажуть мої товариші. І після цього Київ може сміливо забути про Донбас... Я б волів та мріяв, щоб у Києві відбувся Майдан. Це допомогло б припинити бомбардування і обстріл на Донбасі", — висловився терорист Прилєпін.

Також раніше повідомлялося, що російський письменник Захар Прилєпін заявив, що настрої в Росії наближають здійснення перевороту.

До так званої меншості, яких чекає розвал РФ, Прилепін відніс кремлівських гравців, які розуміють, що опиняться за бортом після 2024 року, значну частину силовиків, спецслужб, радикальну ліберальну інтелігенцію, молодь, а також культурну і фінансову еліту.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що терорист Прилепін "відібрав" у України вишиванки