Відомий український письменник Андрій Курков назвав ментальні відмінності між українцями та росіянами

За його словами, українське суспільство за своїм менталітетом схильне до демократичної анархії запорізьких козаків, тоді як росіяни запрограмовані на обожнювання царя.

Таку думку він озвучив 2019 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

"Українці різних етнічних походжень перейняли від України матрицю соціально-політичної поведінки, яка існувала в 15-16 столітті. Це матриця демократичної анархії козацтва – території, яку можна вважати країною, але яка не мала фіксованих меж, власної валюти, розраховувалася між собою сріблом з Польщі, золотом з Туреччини, талерами з Німеччини. Одночасно мала вибори гетьмана, військову юстицію, військові суди і так далі", – пояснив Курков.

За його словами, в Росії програмують матрицю монархії, яка програмує в людині обожнювання царя. А коли від царя втомлюються, росіяни вбивають цього царя і обожнюють наступного.

За словами письменника, це "індивідуалістична ментальність проти колективної". Курков також зазначив, що президент РФ Володимир Путін робить все, "щоб росіяни зрозуміли, що він їх батюшка і захисник".

"Стільки ворогів у Росії, як зараз показує російське телебачення, ще ніколи не було навіть за часів Радянського Союзу. Це означає, що якщо є ворог, його треба, з одного боку, боятися, остерігатися, а з іншого боку – об'єднуватися навколо царя і захищати вітчизну. Ця схема працює. Раніше "за батьківщину, за Сталіна", тепер "за батьківщину, за Путіна", – заявив він.

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