У Донецьку, який окупанти вирішили перейменувати Сталіно, зібралися встановити пам'ятник диктатору, котрий знищив десятки мільйонів людей

Увічнити Йосипа Сталіна збираються не де попало, а прямо в центрі Донецька, встановивши його скульптуру на місці нинішнього пам'ятника Тарасу Шевченку біля будівлі колишньої облдержадміністрації, яку в «ДНР» тепер називають «Будинком уряду», повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За інформацією джерел, близьких до ватажка бойовиків Дениса Пушиліна, сепаратисти хочуть встановити Сталіна «розміром зі статую Свободи».

Зараз у «республіці» збирають підписи про встановлення цього пам'ятника. Автором петиції вказаний директор залізничного вокзалу Донецька Максим Козловський.

Однак сподівання окупантів на те, що скульптура «прикрасить» центр Донецька, можуть бути марними, оскільки і в Кремлі, і в самій «ДНР» є чимало противників такого кроку. Більш того, у «республіці» немає технологій і фахівців по створенню таких масивних постаментів, а також скульптора, здатного створити Сталіна вагою в тонну з граніту або бронзи. Свого часу для створення пам'ятника Шевченку використали 700 кілограмів бронзи.

Ініціативу Пушиліна і Ко вже висміяли в мережі.

«Коли довб**м робити нічого, вони труть язтиком, пам'ятник з гі*на або з кісток новоросів. Влада Донецька визначилася з місцем для пам'ятника Сталіну. Статую Генералісимуса Радянського Союзу хочуть встановити на місці пам'ятника українському поетові Тарасу Шевченку перед будівлею Будинку уряду. «Ми хочемо тут Сталіна розмірами зі статую Свободи!» – повідомили джерела, близькі до глави ДНР Дениса Пушиліна. Нагадаємо, що статуя Свободи в США має висоту 93 метри», – написав у своєму телеграм-каналі Злісний Укр Донецька.

Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.

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