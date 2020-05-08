Екс-гімнастка і депутат Держдуми Аліна Кабаєва схвалила дії РФ щодо України

За її словами, президента Володимира Путіна любить більшість росіян і "голос" РФ міцніє на международней арені.



"Кому президент подобається, комусь ні – це нормально. Але незаперечний факт, що Путіна сьогодні підтримує абсолютна більшість населення Росії. Люди бачать, які благотворні зміни відбуваються в країні, як міцніє її голос на міжнародній арені", – наголосила політик.



Екс-гімнастка також захопилася "приєднанням" Криму.



"У нас спорт дуже сильно піднявся, Олімпіада пройшла шикарно. Десять років тому у випадку, аналогічному ситуації з Кримом, навряд чи ми змогли б щось зробити. А зараз мені не соромно за свою країну", – наголосила колишня чемпіонка.

варто відзначити, що іноземні ЗМІ неодноразово згадували можливих любовних стосунках Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої у своїх матеріалах, іноді навіть відзначаючи, що спортсменка є ніби матір'ю його двох позашлюбних дітей.

У квітні 2008 року світ вперше облетіла новина, що у Аліни Кабаєвої і Президента РФ Володимира Путіна планується весілля.



Нагадаємо, Жириновський зганьбили з-за слів про Україну, йому вже пора на цвинтар.

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