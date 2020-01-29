На тлі гостей пенсіонери виглядали ще більш нещасними

В окупованому Криму чиновниці в розкішних шубах прийшли привітати пенсіонерів, які пережили блокаду Ленінграда, принісши в якості гостинця батон

«Хутряний» десант завітав до квартир 11 жителів Керчі, колишніх «блокадників», у День повного звільнення радянськими військами міста Ленінграда від німецько-фашистської блокади, передає Politeka з посиланням на соцмережі.

До «делегації» увійшли голова міськради Майя Хужина, її заступник Лариса Щербула, начальник оргвідділу апарату міськради Діана Ушакова і депутат «парламенту» Криму Ірина Черненко.

Білий батон, який вони дарували людям похилого віку, чиновниці назвали «символічним хлібом», котрий люди, що пережили голод, «брали з особливим трепетом». Пенсіонерам також вручили медалі почесного знака «Почесна грамота Керченської міської ради».

Найцікавіше, що в квартирах стареньких дами не знімали розкішні шуби: чи то посоромилися, чи дуже поспішали.

Така витівка чиновниць не на жарт обурила користувачів соцмереж.

«Крим. Окупанти в Керчі відправили делегацію "чиновниць" у шубах до 11 людей похилого віку, які, як зазначається, "пережили блокаду Ленінграда". Баби в шубах подарували бідним пенсіонерам по батону і нашвидку зробленій медальці. Шуби і батон, батон і шуби...», – пише в Твіттері Кримський бандерівець.

«Я навіть не знаю що сказати... це не вкладається в голові....... найстрашніше, що ці мерзоти в шубах навіть не усвідомлюють, наскільки вони бридкі і мерзенні... тим більше коли роблять це на камеру...!!!», «Керч.... +11....одягти шубу як раз саме те в таку холодригу», «Нові «бобрихи» пропіарилися?», «Яка гидота», «Ну мета цього заходу явно не бабусі і їх вшанування.....», – пишуть у коментарях.

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Нагадаємо, окупанти влаштували "вилов" кримчан, місцеві жителі безсилі.

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