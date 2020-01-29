Легендарний український поет і письменник Іван Франко раптово виявився громадянином… Російської Федерації

Саме ця країна визначена його батьківщиною в базі даних номінацій на премію з літератури в 1916 році на офіційному сайті Нобелівського комітету.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав директор музею ім.Франка у Львові Богдан Тихолоз. Він підкреслив, що поет був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча і не отримав її через певні причини, серед яких - його передчасна смерть.

Тихолоз акцентує увагу на тому, що Франко ніколи не був громадянином ні Російської імперії, ні тим більше Російської Федерації. Він народився в Австрійській імперії і був підданим династії Габсбургів.

Франко кілька разів бував в Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні: у Києві та Одесі), а також побував у Львові в 1914-1915 роках під час російської окупації під час Першої світової війни.

Проте, підкреслює Тихолоз, Росія ніколи не була країною його проживання.

«Зате протягом всього свого життя він був жителем коронного краю Дунайської імперії - Королівства Галичини і Лодомерії (тобто Галичини й Волині)», – зазначив директор музею.

Тепер Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка виступає з ініціативою офіційного звернення до Нобелівського комітету із вимогою виправити прикру помилку щодо громадянства Івана Франка.

ШОК!!! ФРАНКО, ПРЕМІЯ НОБЕЛЯ і... RUSSIAN FEDERATION!!!???!!! СУТЬ ПРОБЛЕМИ на офіційному сайті Нобелівського... Gepostet von Bohdan Tykholoz am Dienstag, 28. Januar 2020

Раніше ми писали, що в мережі розгорівся справжній скандал через українську спортсменку Еліну Світоліну, яку «поцупили» росіяни. Причиною став коментар до її знімку в мережі.

«Російська красуня», – написав один з користувачів з РФ.

У відповідь на це українці спалахнули праведним гнівом, намагаючись поставити на місце зухвалого користувача.

«Ти що олень? Яка нафіг російська? Вона наша», «Українська красуня. На «Рашці» таких не виробляють»,«українська краса це страшна сила», - відповіли вони росіянину.

Нагадаємо, на символ російської імперії витратять півтора мільйона в Одесі.

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