Інформація про те, що в цьому році Україна почне виплачувати компенсації за зруйноване війною житло мешканцям Донбасу, породила масу запитань

У тому, що подібна ситуація, – ще один крок назустріч Росії, яка затіяла весь конфлікт на сході України, і розмивання міжнародно-правової позиції нашої країни, впевнений екс-нардеп Сергій Висоцький.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Колишній парламентарій зазначає, що повинна виплачувати компенсації та сторона, на якій лежить провина за завдану шкоду.

«Замість цього ідіотизму влада повинна була б створити центр, який би допомагав людям, котрі втратили майно, звертатися до національних і міжнародних судів. Тому що кожен виграний приватною особою міжнародний суд і кожна присуджена компенсація від агресора – це цеглинка в наші аргументи у великому процесі відповідальності Росії за війну», – пише автор.

У якості прикладу він наводить Кіпр, свідчення громадян якого в Європейському суді з прав людини послужили серйозною доказової базою для початку великого процесу проти Туреччини про окупацію частини острова.

«Але подібні кроки роблять ті країни, які хочуть перемогти. Принаймні, в судах. Якщо ж завдання – відмазати Путіна, то так. Все логічно», – резюмував Висоцький.

Як відомо, у держбюджеті є бюджетна програма в розмірі 40 млн 200 тис. грн. на компенсацію власникам зруйнованого житла вартості самого житла. Вона діятиме на підконтрольних Україні територіях.

За словами радника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Артема Саліхова, є певні обмеження і розрахунки, яка сума буде виділятися на одне домогосподарство.

«Ми пропрацювали в міністерстві три постанови, відправили його в інший центральний орган виконавчої влади для погодження і зауважень і сподіваємося, що протягом кількох місяців вже вирішимо всі питання і зможемо цю програму запускати разом з місцевими органами влади, разом з військово-цивільними адміністраціями Донецької та Луганської областей», – заявив він.

Нагадаємо, названі колосальні відмінності між Україною й ОРДЛО.

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