У парламентській фракції партії «Голос» назріває серйозний розкол.

Про це українським ЗМІ розповів журналіст Дмитро Крижак. За його словами, в партії «Голос» фактично стався розкол, а зупинити внутрішні розбіжності у Вакарчука не виходить. Це призводить до того, що від «Голосу» відвертаються навіть його американські прихильники.

Як розповів журналіст, розкол відбувається на вищому рівні партії. Претензії багатьох однопартійців у тому, що «Голос» не готується до місцевих виборів, не розвиває осередки на місцях, та й взагалі не має чіткого позиціонування по відношенню до влади. В бездіяльності звинувачують інертного лідера політичної сили, який і в опозицію не йде, і до команди Володимира Зеленського не примикає. Виходить «ні вашим, ні нашим».

Експерти вже активно порівнюють силу Вакарчука з партією «Самопоміч», на яку також було багато надій, які вона не виправдала. Схоже, «Голос» чекає схожа доля.

Зазначимо, що публічно про негативні процеси в партії не говорять, але джерела Крижака повідомили, що розкол стався через стосунки зі «Слугою народу». Святослав Вакарчук і голова фракції «Голос» Сергій Рахманінов на одному із засідань запропонували продемонструвати більш жорстку позицію по відношенню до Зеленського і Кабміна. Але група депутатів на чолі з Ярославом Ючишиним та Олександрою Устиновою відмовилися від цієї пропозиції. Журналіст зазначає, що представникам грантових структур, якими були Юрчишин та Устинова вже вдалося налагодити комунікацію з урядом і Офісом президента. Тому сваритися з ними зараз їм невигідно.

Крім цього, як повідомляє джерело, колишні спонсори Юрчишина та Устинової (олігарх Віктор Пінчук і скандальний фінансист Джордж Сорос) вже мають свої інтереси на рівні міністерств. Тому частина депутатів від фракції «Голос» не готові серйозно критикувати владу.

Зазначимо, що Святослав Вакарчук після обрання його сили в парламент вже встиг кілька разів розчарувати українців. Спочатку його помітили на новорічному корпоративі в Мінську, де він давав концерт зі своєю групою «Океан Ельзи». Після цього розгорівся скандал через поїздку депутата в Таїланд, де він відпочивав зі своєю дружиною. Як стало відомо, депутата в приватному порядку виводили з літака, і тільки потім випускали всіх інших пасажирів.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук осоромився відразу після повернення з Таїланду: "Вивели з жінкою".

Як повідомляла Politeka, Вакарчука з Тимошенко застукали в самий пікантний момент, фото облетіло мережу.

Також Politeka писала, що Вакарчук безглуздо виправдався за вояж до Таїланду: "Туди їздить більшість українців".