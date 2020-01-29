Державний ПриватБанк, незважаючи на рішення суду, намагається відібрати в клієнтів якомога більше грошей

Про це на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона брала кредит у ПриватБанку у розмірі 4 тисяч гривень. Через виникнення заборгованості відбулося засідання суду, за рішенням якого ПриватБанку заборонили стягувати пеню та штраф.

На засіданні мене не було (не знала), але ніхто із представників банку не представив суду квитанцію про сплату в розмірі 5100грн. Суд постановив, що позов задовольнити частково, і заборонив стягнення пенні і штрафу. І рішенням було оплатити 6614грн 69коп. Коли я згодом отримала рішення суду, я пішла до відділення, де попросила, враховувати 5100 до цієї суми, писали лист на головне відділення, але відповідь була, що гроші я внесла самостійно по своїй волі, і вони погасили штраф, хоча не мали права. Потім я зверталася до Приватбанку, але вони стояли на своєму. Кожного дня дзвонили представники банку різних відділів і з кредитної заборгованості, з фінансового контролю, з служби безпеки, з відділу реструктуризації та інших. Всі вони намагалися стягнути кошти, крім тих, що вказав суд. По рішенню суду, по виконавчому провадженню, я все таки заплатила 6614грн", - зазначила клієнтка у своєму негативному відгуку.

Вона також повідомила, що навіть після сплати боргу ПриватБанк не розблокував її рахунки.

"Але мало того, що Приват не зняв арешт з моїх карток, вони дзвонять усім моїм родичам, просять про сплату, знову таки, називають різні суми. Якщо не влаштовує рішення суду чи виконання провадження, то подавайте апеляцію і будемо розглядати цю справу, але ж це не вигідно Приватбанку, бо кошти на ці рухи будуть затратні. Мало того, вони ще кажуть, що ці штрафи, вони мають право стягувати, незалежно на судове рішення. Звісно і довідку про відсутність заборгованості вони не видають. На форумах у соцмережах я буду шукати ошуканих людей і разом ми будемо протистояти", - резюмувала клієнтка у своєму відгуку.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. По результату розгляду Вам зателефонує наш співробітник", - коротко відреагував на скаргу представник ПриватБанку.

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