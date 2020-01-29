Російський комік і резидент шоу "Stand Up" Олексій Щербаков розніс президента Росії Володимира Путіна і росіян, які йому вірять

Як повідомляє Politeka.net комік заявив в новому інтерв'ю "вДудь", що в Росії багато людей переконані, що в низьких зарплатах і пенсіях винен хто завгодно, але не Володимир Путін (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

У приклад він навів власну тещу, яка у всьому підтримує президента РФ Володимира Путіна.

"Кожен раз вона включає новорічну промову. Ми з тестем сидимо: "Давай лапшички нам новенької навали", а вона: "Так, вистачить президента мого чіпати". Я не знаю, що повинно змінитися", - розповів Олексій Щербаков.

Він також додав, що найстрашніше в усьому цьому, що його теща працює медсестрою в поліклініці бачить в яких умовах лікують людей і працюють лікарі, але у всьому звинувачує головного лікаря, а не Володимира Путіна.

Крім того, він додав, що ситуація склалася доволі дивна, адже росіяни прекрасно бачать в якому "л**ні" вони живуть, але ніколи не звинувачують в цьому Володимира Путіна. Навіть, якщо глава РФ скаже їм, щось грубе, вони все ще не "прокинуться від сну".

"Все в л**ні, все видно, але чомусь не розуміють люди досі. Повинен Путін прийти і сказати "Я вас ненавиджу", тоді вони такі "Ааа... ось воно що". Не знаю, все влаштовує. Ось вона каже, грошей немає, пенсії немає. А хто винен? "Не знаю, не Путін точно, він робить все, щоб було добре", - резюмував гуморист, відкрито заявляючи, що Володимир Путін довів РФ до стану "л**на".

Варто відзначити, що це не перший російський гуморист, який критикує Володимира Путіна. Раніше російський шоумен Максим Галкін заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну "нудно" з росіянами. За словами Галкіна, Путін "все розуміє, він навіть знає, де журавлям яйця треба було відкласти". Крім цього, він познущався над політичною цензурою і "засиллям України на державних телеканалах".

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