Декретну відпустку в Україні зможуть брати не тільки мами новонароджених, але й тата, і інші члени сім'ї
При цьому час відпустки може розподілятися на розсуд домочадців, пише РБК.
Така відпустка буде називатися трансферною. Відповідний законопроект продовжують готувати в парламенті.
Нововведення дозволять мамам, татам, бабусям і дідусям брати декретну відпустку по догляду за дитиною і змінювати один одного.
Така реформа дозволить жінкам зберегти професійні навички і не дасть випадати з професії на три роки.
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Раніше ми писали, в Кабінет міністрів надійшла пропозиція про збільшення розміру соціальної допомоги у зв'язку з народженням дитини. Згідно з рішенням ВР, на первістка мають наміру виділяти 100 000 гривень, другої — 200 000, а на третє і подальші поповнення в родині — до 400 000 гривень.
Експерти відзначають, що виплати не призведуть до демографічного буму, а скоріше стануть додатковим стимулюючим фактором для народження дітей у неблагополучних сім'ях.
Як запевняють експерти-демографи, навіть збільшення виплат не призведе до сплеску народжуваності. Кошти можуть тільки стати підтримкою батьків у складний період, коли особа працює, а інша перебуває вдома з дитиною.
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