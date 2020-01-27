В Україні збільшують податкову базу через недонадходження коштів до державного бюджету
Таку думку в ефірі Ukrlife.tv озвучив економіст і аналітик Ігор Бураковський, передає Politeka.net.
За його словами, на сьогоднішній день значно скоротилися надходження до державного бюджету. Це, в першу чергу, пов'язано зі зміцненням курсу національної валюти.
Тому, як розповідає Ігор Бураковський, влада змушена розширювати податкову базу для українців, щоб хоч якось боротися зі зростаючим дефіцитом державного бюджету.
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"Ми маємо, десь 50 млрд гривень недонадходжень в 2019 році. Ми можемо ввести нові податки. Сьогодні частково це робиться", - озвучив аналітик нюанси.
У цьому контексті він нагадав про впровадження законопроекту, який передбачає податок для українців, які продали за рік два автомобіля.
"Наприклад, уряд намагається обмежити кількість автомобілів, яка може фізична особа купити і продати протягом року, встановлює різні ставки податку. (Уряд) Намагається зманеврувати з фізичними особами-підприємцями для структуризації з точки зору сплати податків", - резюмував Бураковський у коментарі журналістам.
Раніше ми розповідали про те, що українським водіям підготували новий податок. Відомо, що 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210, якою в Україні збільшено податок при продажу автомобілів та інших транспортних засобів. Платити більше доведеться бажаючим продати авто понад 2 рази в рік.
Якщо раніше в Україні діяла дві ставки податку при відчуженні авто або іншого транспорту, то зараз вводиться три. Відтепер найбільшу ставку сплатять ті власники, хто продає більше двох авто за рік - вона складе 18% від оціночної вартості транспортного засобу.
При продажу одного транспортного засобу протягом року фізична особа, як і раніше, нічого не заплатить – ставка становить 0%. При продажу другого транспортного засобу за рік ставка також збережена на рівні 5%.
Нагадаємо, українців будуть по-новому платити податки.
А ще Politeka писала, що украинцам підготували новий великий податок: торкнеться всіх.
Також Politeka повідомляла, що автовласників очікують великі податки за старі машини