В Україні збільшують податкову базу через недонадходження коштів до державного бюджету

Таку думку в ефірі Ukrlife.tv озвучив економіст і аналітик Ігор Бураковський, передає Politeka.net.

За його словами, на сьогоднішній день значно скоротилися надходження до державного бюджету. Це, в першу чергу, пов'язано зі зміцненням курсу національної валюти.

Тому, як розповідає Ігор Бураковський, влада змушена розширювати податкову базу для українців, щоб хоч якось боротися зі зростаючим дефіцитом державного бюджету.

"Ми маємо, десь 50 млрд гривень недонадходжень в 2019 році. Ми можемо ввести нові податки. Сьогодні частково це робиться", - озвучив аналітик нюанси.

У цьому контексті він нагадав про впровадження законопроекту, який передбачає податок для українців, які продали за рік два автомобіля.

"Наприклад, уряд намагається обмежити кількість автомобілів, яка може фізична особа купити і продати протягом року, встановлює різні ставки податку. (Уряд) Намагається зманеврувати з фізичними особами-підприємцями для структуризації з точки зору сплати податків", - резюмував Бураковський у коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що українським водіям підготували новий податок. Відомо, що 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210, якою в Україні збільшено податок при продажу автомобілів та інших транспортних засобів. Платити більше доведеться бажаючим продати авто понад 2 рази в рік.

Якщо раніше в Україні діяла дві ставки податку при відчуженні авто або іншого транспорту, то зараз вводиться три. Відтепер найбільшу ставку сплатять ті власники, хто продає більше двох авто за рік - вона складе 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

При продажу одного транспортного засобу протягом року фізична особа, як і раніше, нічого не заплатить – ставка становить 0%. При продажу другого транспортного засобу за рік ставка також збережена на рівні 5%.

Нагадаємо, українців будуть по-новому платити податки.

А ще Politeka писала, що украинцам підготували новий великий податок: торкнеться всіх.

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