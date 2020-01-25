Українцям дали відповідь, як платити за комунальні послуги в 2020 році

Українці, які мають пільги, часто скаржаться, що не можуть зрозуміти, як їм потрібно доплатити до суми, яку дає держава. Це пов'язано з тим, що їм приходять рахунки на повну вартість починаючи з жовтня минулого року. Про це пише "Сьогодні".

Зазначено, що за рішенням Кабміну, кошти переводить "Ощадбанк" постачальникам послуг в межах державної допомоги в такій послідовності:

постачання теплової енергії або природного газу та електроенергії для індивідуального опалення;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

постачання електроенергією;

постачання природного газу;

вивезення побутових відходів;

послуги з управління багатоквартирним будинком;

внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

При цьому банк перераховує кошти не за пропорційним принципом, а коли на кожну платіжку вважають в рівних відсотках від суми платежу, а за пріоритетом: за першу послугу повністю, якщо залишилися гроші, то за другу, третю і т. д. Ті послуги, де грошей не вистачило, людина повинна сам заплатити.

Якщо постачальник не співпрацює з "Ощадом" і не дає інформацію банку про нараховані послуги для пільговика, то вимагати оплату з одержувача або субсидії в безготівковій формі до першого червня він не має права.

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Ті українці, які хочуть самі оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть у будь-який час подати заявку в органи соціального захисту. Про це розповіла голова Мінсоцполітики Юлія Соколовська.

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