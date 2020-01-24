Правом на відпустку можуть скористатися не тільки батьки

Батьки в Україні мають право вибирати, кому з них скористається правом на відпустку

Однак доглядати за немовлям можуть і інші члени сім'ї, пише Страна.

В Україні законодавством передбачено два види декретної відпустки. Перший дається у зв'язку у зв'язку вагітністю та пологами. Логічно, що такий тип отримують тільки мами.

У другому випадку дається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тоді право на відпустку мають відразу кілька членів сім'ї: це можуть бути батько, бабусі і дідусі, а також інші родичі, які фактично доглядають за дитиною.

Крім того, родичі можуть брати відпустку по черзі. Дозволяється така ситуація, коли перший рік за дитиною дивиться мама, а наступний рік - батько. У разі наявності медичних показань, відпустку можуть продовжити до 6 років.

Щоб близьким родичам оформити декретну відпустку необхідно надати за місцем роботи наступні документи:

Заяву на ім'я керівника з проханням про декретній відпустці;

Копію свідоцтва про народження дитини;

Довідку про те, що мама дитини не скористалася правом на декретну відпустку або ж вийшла на роботу до його закінчення.

Закон передбачає, що за батьком, що пішов у відпустку по догляду за дитиною, зберігається робоче місце. В цей час йому нараховується пенсійний стаж, а на дитину нараховується соціальна допомога. Роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки.

Як ми писали раніше, Державним бюджетом на 2020 рік передбачено підвищення соціальних виплат на дітей. Вони будуть змінюватися протягом року. Згідно з українським законодавством, право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка. У тому числі й неповнолітня.

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