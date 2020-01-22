Кому і на скільки допоможе держава?

В 2020 році Державним бюджетом передбачено підвищення соціальних виплат на дітей

Вони будуть змінюватися протягом року.

Декретні виплати

Згідно з українським законодавством, право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка. У тому числі й неповнолітня.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами становить 126 днів: з них 70 календарних днів до пологів і 56 після.

Таким чином, розмір допомоги по вагітності та пологах в 2020 році складе: за 126 днів: з 1 січня — 2207 грн., з 1 липня 2307 грн., з 1 грудня — 2383 грн.

за 140 днів: з 1 січня — 2452 грн., з 1 липня 2563 грн., з 1 грудня — 2648 грн.

за 180 днів: з 1 січня — 3153 грн., з 1 липня 3295 грн., з 1 грудня — 3405 грн.

Розмір виплат по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу:

50% середньої зарплати – при страховому стажі до 3 років;

60% середньої зарплати – при страховому стажі 3-5 років;

70% середньої зарплати – при страховому стажі 5-8 років;

100% середньої зарплати страховий стаж більше 8 років.

Безробітні також мають право на декретні виплати.

Виплати при народженні малюка

у цьому Році було багато шуму навколо допомоги при народженні дитини. Навіть ходили чутки, що її взагалі скасують. Мінсоцполітики пропонувало "відв'язати" понад 150 виплат від прожиткового мінімуму.

Правда, після консультацій з органами державної влади та експертами, діючий механізм нарахування виплат залишили без змін.

Збільшення виплат на дитину

Новим законом "Про висновки і пропозиції до Закону України про Державний бюджет на 2020 рік" передбачено таке підвищення виплати дитячої допомоги в 2020 році:

при народженні першої дитини — 100 000 гривень (відразу виплачується 25 000 грн., потім по 2083 грн. щомісячно)

при народженні другої дитини — 200 000 гривень (відразу виплачується 50 000 грн., потім по 4166 грн. щомісячно)

при народженні третьої дитини — 400 000 гривень (відразу виплачується 100 000 грн., потім по 8333 грн. щомісячно)

Аліменти від держави надаються у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. У 2020 році допомога становить:

дітям до 6 років: з 01.01.20 — 889,5 гривень, з 01.07.20 — 929,5 гривень, з 01.12.20 — 960,5 гривень

дітей 6-18 років: з 01.01.20 — 1109 гривень, з 01.07.20 — 1159 гривень, з 01.12.20 — 1197,5 гривень

Допомога з опіки та піклування

Грошова допомога призначається і виплачується офіційним опікунам або піклувальникам дитини. Сума допомоги з опіки і піклування у 2020 році становить 2 прожиткових мінімуми:

для дітей до 6 років: з 01.01.20 — 3558 грн., з 01.07.20 — 3718 грн., з 01.12.20 — 3842 грн.

для дітей 6-18 років: з 01.01.20 — 4436 грн., з 01.07.20 — 4636 грн., з 01.12.20 — 4790 грн.

Раніше ми писали, в Кабінет міністрів надійшла пропозиція про збільшення розміру соціальної допомоги у зв'язку з народженням дитини. Згідно з рішенням ВР, на первістка мають наміру виділяти 100 000 гривень, другої — 200 000, а на третє і подальші поповнення в родині — до 400 000 гривень.

Експерти відзначають, що виплати не призведуть до демографічного буму, а скоріше стануть додатковим стимулюючим фактором для народження дітей у неблагополучних сім'ях.

Як запевняють експерти-демографи, навіть збільшення виплат не призведе до сплеску народжуваності. Кошти можуть тільки стати підтримкою батьків у складний період, коли особа працює, а інша перебуває вдома з дитиною.

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